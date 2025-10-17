Хёнес: если вам больше не нравится то, что я делаю, вы должны мне сказать. Тогда я уйду

Почётный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнес высказался о своём возможном уходе из клуба.

«Говорят, что Румменигге и Хёнес постоянно вмешиваются. Это совершенно неправда. В тот момент, когда чувствуем, что «Бавария» работает так, как мы себе представляем… может быть, это тоже неправильно, не знаю. Но я ничего не могу с собой поделать. Недавно я сказал: «Если вам больше не нравится то, что я делаю, вы должны мне сказать. Тогда я спокойно уйду на свою гору в Тегернзее», — приводит слова Хёнеса официальный аккаунт «Баварии» в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии «Бавария» в шести турах набрала 18 очков и занимает первое место в турнирной таблице.