21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Роналду написал сообщение из двух слов в преддверии матча «Аль-Насра» в Про-Лиге

Комментарии

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал сообщение на своей странице в социальной сети X в преддверии матча 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Фатехом», который состоится в субботу, 18 октября.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 5-й тур
18 октября 2025, суббота. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
Фото: Из личного архива Криштиану Роналду

«Упорная работа», — написал 40-летний форвард, приложив фотографию с тренировки.

В нынешнем сезоне саудовского чемпионата Роналду принял участие в четырёх матчах, в которых он отметился четырьмя голами, один из которых забил с пенальти. На текущий момент португальский нападающий занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров Про-Лиги. На первой строчке находится его одноклубник Жоау Феликс (пять голов в четырёх встречах).

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
