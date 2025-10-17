Скидки
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
21:45 Мск
ПСЖ — Страсбург, результат матча 17 октября 2025, счет 3:3, 8-й тур Лиги 1 2025/2026

«ПСЖ» избежал поражения в матче со «Страсбургом», проигрывая по ходу со счётом 1:3
Комментарии

Завершился матч 8-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «ПСЖ» и «Страсбург». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен. Матч закончился со счётом 3:3.

Франция — Лига 1 . 8-й тур
17 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 3
Страсбург
Страсбург
1:0 Баркола – 6'     1:1 Паничелли – 26'     1:2 Морейра – 41'     1:3 Паничелли – 49'     2:3 Рамуш – 58'     3:3 Маюлу – 79'    

В начале игры счёт открыл нападающий хозяев Брэдли Баркола. На 26-й минуте нападающий «Страсбурга» Хоакин Паничелли восстановил равновесие. В концовке первого тайма нападающий Диегу Морейра вывел гостей вперёд. На 49-й минуте Паничелли оформил дубль. На 58-й минуте форвард Гонсалу Рамуш сократил отставание «ПСЖ». На 80-й минуте полузащитник парижан Сенни Маюлу сравнял счёт в игре.

В минувшем туре парижская команда сыграла вничью с «Лиллем» (1:1), а «Страсбург» победил «Анже» со счётом 5:0.

Действующим чемпионом Франции является «ПСЖ». Команда Луиса Энрике набрала 84 очка в минувшем сезоне.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
