«ПСЖ» избежал поражения в матче со «Страсбургом», проигрывая по ходу со счётом 1:3

Завершился матч 8-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «ПСЖ» и «Страсбург». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен. Матч закончился со счётом 3:3.

В начале игры счёт открыл нападающий хозяев Брэдли Баркола. На 26-й минуте нападающий «Страсбурга» Хоакин Паничелли восстановил равновесие. В концовке первого тайма нападающий Диегу Морейра вывел гостей вперёд. На 49-й минуте Паничелли оформил дубль. На 58-й минуте форвард Гонсалу Рамуш сократил отставание «ПСЖ». На 80-й минуте полузащитник парижан Сенни Маюлу сравнял счёт в игре.

В минувшем туре парижская команда сыграла вничью с «Лиллем» (1:1), а «Страсбург» победил «Анже» со счётом 5:0.

Действующим чемпионом Франции является «ПСЖ». Команда Луиса Энрике набрала 84 очка в минувшем сезоне.

