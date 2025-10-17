Болельщикам могут запретить въезд в США на ЧМ-2026 из-за новых строгих правил

Во время президентства Дональда Трампа тысячам футбольных болельщиков из Великобритании и Европы может быть отказано во въезде в Соединенные Штаты на чемпионат мира 2026 года из-за обновлённой пограничной политики и проверки в социальных сетях, сообщает The Sun.

Людям могут отказать во въезде из-за старых комментариев в соцсетях или незначительной судимости. В данных условиях следует отнестись к чемпионату мира как к высокорискованному туристическому событию, а не как к отпуску.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Финал соревнования запланирован на 19 июля.