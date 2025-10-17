Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» представил комплект формы, созданный к Хэллоуину

«Наполи» представил комплект формы, созданный к Хэллоуину
Аудио-версия:
Комментарии

«Наполи» совместно с EA7 представляют комплект формы под названием «Хэллоуин» для сезона-2025/2026. Футболки этой серии с стилизованным шрифтом будут выпущены определенным тиражом.

Хэллоуинская форма «Наполи»

Хэллоуинская форма «Наполи»

Фото: sscnapoli.it

Хэллоуинская форма «Наполи»

Хэллоуинская форма «Наполи»

Фото: sscnapoli.it

«В центре дизайна – скелет, символизирующий вечную связь между живыми и мертвыми, отсылающий к традиции принятия безымянных душ в знак благочестия и памяти. Таким образом, скелет становится связующим элементом между неаполитанским культом мертвых и современным образом Хэллоуина, праздника, широко распространенного во всем мире и переосмысленного с неаполитанским оттенком. По бокам и на заднем плане изображен сумеречный лес, населенный летучими мышами, создающий готическую атмосферу, которая гармонично сочетается с мистической душой города», – заявляет итальянский клуб на своём официальном сайте.

Материалы по теме
Фото
«Манчестер Сити» выпустил новый комплект формы совместно с EA Sports FC
Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android