«Наполи» представил комплект формы, созданный к Хэллоуину

«Наполи» совместно с EA7 представляют комплект формы под названием «Хэллоуин» для сезона-2025/2026. Футболки этой серии с стилизованным шрифтом будут выпущены определенным тиражом.

Хэллоуинская форма «Наполи» Фото: sscnapoli.it

«В центре дизайна – скелет, символизирующий вечную связь между живыми и мертвыми, отсылающий к традиции принятия безымянных душ в знак благочестия и памяти. Таким образом, скелет становится связующим элементом между неаполитанским культом мертвых и современным образом Хэллоуина, праздника, широко распространенного во всем мире и переосмысленного с неаполитанским оттенком. По бокам и на заднем плане изображен сумеречный лес, населенный летучими мышами, создающий готическую атмосферу, которая гармонично сочетается с мистической душой города», – заявляет итальянский клуб на своём официальном сайте.