Пари Сен-Жермен — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
21:45 Мск
Вентола – о трансферах «Ювентуса»: они упустили свою настоящую цель

Комментарии

Бывший нападающий «Интера» и «Аталанты» Никола Вентола высказался о летней трансферной кампании «Ювентуса».

«Не продав Влаховича, который должен был уйти, они упустили свою настоящую цель — Коло Муани. Из-за этого им пришлось бороться в последние дни трансферного окна, подписывая хороших игроков, но не тех, кого они действительно хотели», — приводит слова Вентолы TUTTO mercato WEB.

Комментарии Вентолы отражают общее мнение, согласно которому летние планы «Ювентуса» не оправдали ожиданий.

В этом сезоне «бьянконери» пока не потерпели ни одного поражения в Серии А, однако три матча из шести стартовых сыграли вничью.

«Не зли меня». Стало известно, что Аллегри сказал Леау в матче «Милана» и «Ювентуса»
