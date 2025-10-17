Вентола – о трансферах «Ювентуса»: они упустили свою настоящую цель

Бывший нападающий «Интера» и «Аталанты» Никола Вентола высказался о летней трансферной кампании «Ювентуса».

«Не продав Влаховича, который должен был уйти, они упустили свою настоящую цель — Коло Муани. Из-за этого им пришлось бороться в последние дни трансферного окна, подписывая хороших игроков, но не тех, кого они действительно хотели», — приводит слова Вентолы TUTTO mercato WEB.

Комментарии Вентолы отражают общее мнение, согласно которому летние планы «Ювентуса» не оправдали ожиданий.

В этом сезоне «бьянконери» пока не потерпели ни одного поражения в Серии А, однако три матча из шести стартовых сыграли вничью.