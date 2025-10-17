«Мы пропустили слишком много голов». Слот – о старте сезона «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот перед матчем 8-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» высказался о старте сезона в исполнении своей команды. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в воскресенье, 19 октября.

«Думаю, если сравнивать с прошлым сезоном, то можно сказать, что мы создаём не так много моментов, как в начале прошлого года. Но мы по-прежнему команда, которая с игры создаёт больше всего xG-моментов, больше всего бьёт по воротам. Но мы пропустили слишком много голов, это точно, и пропустили девять, из которых четыре – со стандартных положений. Кстати, это было и остаётся нашей сильной стороной, что звучит странно после четырёх пропущенных, но это не отражает количество моментов, которые мы допустили со стандартных положений. Остальные пять голов были двумя контратаками и тремя в открытой игре.

Думаю, с игры мы пропускаем слишком много навесов, так что это одна из проблем, над которой нам нужно работать и которую нам нужно улучшить. Вирджил (ван Дейк), наверное, имеет в виду, что команды сейчас играют с нами иначе, чем в первой половине прошлого сезона, – но это то, о чём я тоже говорил. Если сравнить количество длинных передач, с которыми мы сталкиваемся сейчас в сравнении с прошлым сезоном, то их уже на треть меньше. Поэтому нам нужно найти ответы на эти вопросы, и первый из них — не пропускать так много. Ведь если забивать становится сложнее, лучшее, что можно сделать, — это сделать так, чтобы и командам, играющим против нас, было сложно забивать», – приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

После 7 туров мерсисайдцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 15 очков.