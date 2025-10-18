«Барселона» следит на 23-летним форвардом из Бундеслиги — Плеттенберг

«Барселона» следит за центральным нападающим «Хоффенхайма» Фисником Аслани. Каталонский клуб уведомлён о наличии в контракте 23-летнего форварда пункта о сумме отступных, который можно будет активировать летом 2026 года. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, сам игрок хочет перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов. Ранее Аслани заявлял, что всегда мечтал стать футболистом «Барселоны».

В нынешнем сезоне Аслани принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

