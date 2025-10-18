Мюллер – о матче «Бавария»-«Боруссия»: я не ностальгирую

Экс-игрок мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о предстоящем матче седьмого тура чемпионата Германии, в котором его бывшая команда сыграет с дортмундской «Боруссией».

«Я не ностальгирую. Я играл много таких матчей за «Баварию» в прошлом. Теперь мне следует заняться чем-то другим, точнее, я больше не имею отношения к Дер-Класикер. Оглядываясь назад, понимаю, что это было замечательное время. Сейчас же «Ванкувер Уайткэпс», — приводит слова Мюллера журналист Килиан Крейтмайр в своём аккаунте социальной сети Х.

Матч «Баварии» с дортмундской «Боруссией» состоится 18 октября на стадионе «Арена Мюнхен». После шести сыгранных туров чемпионата «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Дортмундская «Боруссия» расположилась на второй строчке, отставая от лидера на четыре очка.