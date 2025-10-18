Рашфорд рассказал, что осознал во время игры с Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд вспомнил о периоде выступлений в одной команде с нападающим Криштиану Роналду. Португальский футболист вернулся в стан «красных дьяволов» летом 2021 года. В ноябре 2022 года он покинул команду.

«Криштиану — игрок, который лучше всех представляет свою страну [на международной арене]. Мне повезло, что я играл с ним. Наблюдая за ним, осознал, что означает оставаться на вершине в течение стольких лет», — приводит слова Рашфорда журналист Фабрицио Романо со ссылкой на ITV на своей странице в социальной сети X.

Минувшим летом Рашфорд перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону» на правах аренды. Англичанин является воспитанником «красных дьяволов».

