«Манчестер Юнайтед» интересен полузащитник сборной Дании — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» следит за центральным полузащитником сборной Дании и «Порту» Виктором Фрохольдтом. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, на текущий момент «красные дьяволы» не делали официальных предложений по 19-летнему футболисту, однако манкунианцы заинтересованы в его услугах.

В нынешнем сезоне Фрохольдт принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

За сборную Дании Фрохольдт сыграл шесть матчей.

