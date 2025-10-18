Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Крылья Советов — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» интересен полузащитник сборной Дании — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» интересен полузащитник сборной Дании — TEAMtalk
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» следит за центральным полузащитником сборной Дании и «Порту» Виктором Фрохольдтом. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, на текущий момент «красные дьяволы» не делали официальных предложений по 19-летнему футболисту, однако манкунианцы заинтересованы в его услугах.

В нынешнем сезоне Фрохольдт принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

За сборную Дании Фрохольдт сыграл шесть матчей.

Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Материалы по теме
Аморим: не знаю, сколько «МЮ» понадобится времени, чтобы достичь уровня «Ливерпуля»

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android