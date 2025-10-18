Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Крылья Советов — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Кристал Пэлас» Заха раскритиковал поведение нападающего Матета

Экс-игрок «Кристал Пэлас» Заха раскритиковал поведение нападающего Матета
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха, на данный момент выступающий за МЛС за команду «Шарлот», высказался о конфликте с экс-одноклубником Жан-Филиппом Матета. Ранее форвард лондонцев рассказал, что бывший сокомандник подшучивал над ним из-за того, что футболист верил в свой дебют в сборной Франции.

«Мы разговаривали друг с другом, пятёркой игроков, может даже больше. Он при всех говорил о своёй надежде играть за сборную Франции. Тогда там был Бензема и прочие, мы сказали: «Со всеми этими игроками будет сложно», но это было между нами, мы шутим между собой, но никто не говорил, что он не справится.

Как вы думаете, почему он говорит, что я не хотел, чтобы он играл за Францию? Потому что до сих пор я проявлял к нему любовь, потому что я рад, что он играет за сборную, но в ответ он выставляет меня каким-то ненавистником.

Он сказал мне, что имел в виду совсем другое, но ничего не сделал, чтобы изменить ситуацию. Не знаю, почему он упомянул только моё имя, я не понимаю. Поэтому у меня нет друзей-футболистов, они слишком странные», – приводит слова Заха L’Équipe.

Отметим, что Матета забил свой дебютный гол в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года с Исландией (2:2).

Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Материалы по теме
Дешам подверг критике игроков и судейство после ничьей сборной Франции в матче с Исландией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android