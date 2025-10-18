Экс-игрок «Кристал Пэлас» Заха раскритиковал поведение нападающего Матета

Бывший нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха, на данный момент выступающий за МЛС за команду «Шарлот», высказался о конфликте с экс-одноклубником Жан-Филиппом Матета. Ранее форвард лондонцев рассказал, что бывший сокомандник подшучивал над ним из-за того, что футболист верил в свой дебют в сборной Франции.

«Мы разговаривали друг с другом, пятёркой игроков, может даже больше. Он при всех говорил о своёй надежде играть за сборную Франции. Тогда там был Бензема и прочие, мы сказали: «Со всеми этими игроками будет сложно», но это было между нами, мы шутим между собой, но никто не говорил, что он не справится.

Как вы думаете, почему он говорит, что я не хотел, чтобы он играл за Францию? Потому что до сих пор я проявлял к нему любовь, потому что я рад, что он играет за сборную, но в ответ он выставляет меня каким-то ненавистником.

Он сказал мне, что имел в виду совсем другое, но ничего не сделал, чтобы изменить ситуацию. Не знаю, почему он упомянул только моё имя, я не понимаю. Поэтому у меня нет друзей-футболистов, они слишком странные», – приводит слова Заха L’Équipe.

Отметим, что Матета забил свой дебютный гол в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года с Исландией (2:2).