Ши — об Уилшире: всегда представляю его себе просто золотым мальчиком

Аудио-версия:
Комментарии

34-летний вратарь «Лутон Таун» Джеймс Ши высказался о новом главном тренере команды и своём друге Джеке Уилшире.

«Должен признать, странно называть его тренером. К этому нужно привыкнуть. Всегда представляю его себе просто золотым мальчиком. Знаю его с десяти лет, вместе ездили на сборы. Наши родители всегда выезжали и путешествовали вместе, они прекрасно ладили. Мы всё делали вместе. Если бы меня спросили в 17, 18 или 19 лет, видел ли я Джека тренером, ответил бы: «Никогда в жизни». В футболе иногда всё складывается как-то не по правилам. Жаль, что ему пришлось прервать карьеру, но теперь, когда Джек в роли тренера, я в восторге. Особенно здесь. Быть частью его пути — это просто фантастика», — приводит слова Ши The Sun.

Уилшир назначен главным тренером «Лутон Таун» 13 октября. Клуб выступает в первой лиге Англии, третьем по уровню дивизионе страны.

