«Ман Сити» может побороться с «Ювентусом» за полузащитника из Португалии — Calciomercato

«Ювентус» проявляет интерес к атакующему полузащитнику португальского клуба «Фамаликан» Гуштаву Са. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, конкуренцию итальянскому гранду в борьбе за приобретение 20-летнего футболиста может составить «Манчестер Сити». Подчёркивается, что Са оценивается в € 15 млн.

В нынешнем сезоне португалец принял участие в восьми матчах чемпионата Португалии, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: