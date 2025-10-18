Скидки
Главная Футбол Новости

Лукас Эрнандес высказался о ничьей в матче «ПСЖ» со «Страсбургом»

Лукас Эрнандес высказался о ничьей в матче «ПСЖ» со «Страсбургом»
Комментарии

29-летний защитник «ПСЖ» Лукас Эрнандес высказался после ничьей своей команды со «Страсбургом» в матче восьмого тура чемпионата Франции (3:3).

Франция — Лига 1 . 8-й тур
17 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 3
Страсбург
Страсбург
1:0 Баркола – 6'     1:1 Паничелли – 26'     1:2 Морейра – 41'     1:3 Паничелли – 49'     2:3 Рамуш – 58'     3:3 Маюлу – 79'    

«Действительно, во втором тайме мы не должны были пропускать этот гол. Отыграться после двух пропущенных мячей – это всегда непросто. Командный дух был безупречен. Мы хотели выиграть этот матч. К сожалению, нам удалось лишь сыграть вничью. Теперь нам нужно отдохнуть, восстановиться и набраться сил перед следующим матчем. Если мы хотим бороться за чемпионство, иногда нужно действовать немного агрессивнее. Но это футбол, соперники провели хороший матч», — приводит слова Эрнандеса Footmercato.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции «ПСЖ» в восьми турах набрал 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

