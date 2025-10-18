Капитан «МЮ» Бруну Фернандеш: отличный знак, когда у команды и руководства единое мнение
Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о доверии клуба главному тренеру.
«Если сэр Джим Рэтклифф согласен с игроками в том, что тренер – на своём месте, то это отличный знак, когда у команды и руководства единое мнение», – приводит слова Фернандеша пресс-служба клуба.
В текущем сезоне Бруну провёл за «Манчестер Юнайтед» восемь матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча.
Действующее трудовое соглашение португальского форварда с английским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.
