Полузащитник «Зенита» Барриос: абсолютно все матчи имеют одинаковую для нас важность

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о своём отношении к предстоящему матчу и традиционному «тоннелю» в честь дня рождения.

— Вильмар, поздравляем вас с днем рождения. В связи с этим, насколько особенным этот матч будет для вас?

— Спасибо! Абсолютно все матчи имеют одинаковую для нас важность: и для меня лично, и для всех игроков — в каждом хочется набирать три очка, будь это матч с «Сочи» или с кем-то еще. Поэтому сейчас нам важно качественно завершить эту рабочую неделю и отправляться за победой.

— Вильмар, вопрос касается дня рождения. День рождения — это тоннель в «Зените». С годами тоннель в отношении вас становится жёстче или мягче?

— Для меня всегда это было, есть и будет, выражение нежности и любви от одноклубников. Поэтому независимо от того, сильно бьют или с уважением относятся, для меня тоннель — это всегда проявление какой-то очень хорошей дружеской близости. Поэтому всегда особенно приятно ждать свой день рождения или какие-то другие события, связанные с жизнью и карьерой, которые приводят футболистов в этот поздравительный тоннель, – приводит слова Бариоса пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Вильмар провёл за «Зенит» 11 матчей в РПЛ, в которых отметился одной результативной передачей.