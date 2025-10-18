Радимов назвал фактор, помешавший «Зениту» выиграть чемпионство в прошлом сезоне РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов поделился мыслями о проблеме сине-бело-голубых, которая помешала подопечным Сергея Семака завоевать чемпионство в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги, а также мешает на данный момент выйти в лидеры соревнования.

«Я был на матче в Краснодаре и видел, как жёстко «Зенит» вцепился в этот матч, и как хорошо петербуржцы настроились на эту игру. Барриос в одиночку обыграл всех соперников в центре поля. Я такого Барриоса уже года три не видел. В то же время это — единственная выездная победа зенитовцев в текущем чемпионате. В других матчах они потеряли много очков, в том числе с тем же «Акроном», которому едва не проиграли. Получается, дело в мотивации? Это единственный ответ, который приходит на ум. Кстати, победу «Краснодара» в прошлом сезоне во многом предопределило то, что «Зенит» терял очки на выезде», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 11 туров «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет четыре очка. В минувшем сезоне сине-бело-голубые стали вице-чемпионами. Трофей завоевал «Краснодар».

