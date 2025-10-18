Скидки
Крылья Советов — Оренбург. Прямая трансляция
Семшов рассказал, что нужно исправить «Динамо», чтобы вернуться в группу лидеров РПЛ

Семшов рассказал, что нужно исправить «Динамо», чтобы вернуться в группу лидеров РПЛ
Комментарии

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов поделился мыслями о проблеме бело-голубых, а также рассказал, за счёт чего команда может подняться вверх по турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«В атаке у «Динамо» всё великолепно. Мешают ошибки в обороне, которые всё нивелируют. «Динамо» нужно найти баланс между атакой и защитой. Матч против «Ахмата» станет ключевым для динамовцев. Либо они идут вверх, либо так и останутся в центре турнирной таблицы», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Сейчас бело-голубые идут на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 15 очков за 11 матчей. В матче 12-го тура чемпионата России подопечные Валерия Карпина встретятся с «Ахматом». Игра состоится 18 октября.

Новости. Футбол
