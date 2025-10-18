Скидки
Лука Модрич может вернуться в мадридский «Реал» — Defensa Central

Полузащитник «Милана» Лука Модрич вернётся в мадридский «Реал». Об этом сообщает Издание Defensa Central.

По информации источника, которое специализируется на королевском клубе, после завершения карьеры игрока Модрич получит лицензию и начнет свой путь тренера с одной из мадридских академий.

В текущем сезоне хорват провёл за итальянский клуб семь матчей во всех турнирах, в которых забил мяч и отметился одной результативной передачей.

Действующее трудовое соглашение Модрича с «Миланом» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

