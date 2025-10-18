«Грозный медведь на трибунах». Сборная России выложила видео к 18-летию победы над Англией

Пресс-служба сборной России в телеграм-канале опубликовала памятный видеоролик о матче отборочного тура чемпионата Европы 2008 года с национальной командой Англии, состоявшемся 17 октября 2007 года на стадионе «Лужники» в Москве. Тогда россияне одержали волевую победу со счётом 2:1. Вчера, 17 октября 2025 года, прошло ровно 18 лет с момента знаменательного матча.

«Грозный медведь на трибунах, дубль Павлюченко и радость всей страны! 18 лет назад случилась легендарная победа над Англией. Вспомним великий матч в «Лужниках», — написала пресс-служба национальной команды в телеграм-канале.

Права на видео принадлежат РФС.

Напомним, на перерыв сборная Англии ушла в качестве лидеров благодаря забитому голу нападающего Уэйна Руни. Во втором тайме Роман Павлюченко оформил дубль и принёс победу российской национальной команде. Эта победа помогла России попасть в финальную часть чемпионата Европы — 2008 в Австрии и Швейцарии, где подопечные Гуса Хиддинка заняли третье место, уступив в полуфинале будущим чемпионам — Испании.

