Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Крылья Советов — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о своей новой позиции на поле

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о своей новой позиции на поле
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о своей новой позиции на поле.

«Теперь на своей новой, более глубокой позиции я могу снабжать игроков впереди. Может, и не голевой передачей, а пасом между линиями, который позволяет им создавать моменты. Очень важно иметь сзади кого-то, кто налаживает эту связь.

Когда я играл десятку, за спиной у меня были Матич и Поль – они блестяще это делали. Я сильно вырос благодаря им, потому что именно они доставляли мяч вперёд», – приводит слова Фернандеша пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Бруну провёл за «МЮ» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Действующее трудовое соглашение португальского полузащитника с английским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Материалы по теме
Капитан «МЮ» Бруну Фернандеш: отличный знак, когда у команды и руководства единое мнение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android