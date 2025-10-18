Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о своей новой позиции на поле

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о своей новой позиции на поле.

«Теперь на своей новой, более глубокой позиции я могу снабжать игроков впереди. Может, и не голевой передачей, а пасом между линиями, который позволяет им создавать моменты. Очень важно иметь сзади кого-то, кто налаживает эту связь.

Когда я играл десятку, за спиной у меня были Матич и Поль – они блестяще это делали. Я сильно вырос благодаря им, потому что именно они доставляли мяч вперёд», – приводит слова Фернандеша пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Бруну провёл за «МЮ» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Действующее трудовое соглашение португальского полузащитника с английским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.