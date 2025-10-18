Стала известна примерная дата возвращения форварда «Наполи» Ромелу Лукаку после травмы

Форвард «Наполи» Ромелу Лукаку, не игравший с предсезонки, может вернуться на поле 18 декабря — именно на этот день запланировано его участие в полуфинале Суперкубка Италии против «Милана». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, бельгийский форвард получил серьёзное повреждение мышц левого бедра в товарищеском матче с «Олимпиакосом», который состоялся 14 августа.

Медицинский штаб «Наполи» не собирается форсировать возвращение игрока, и, хотя ранее рассматривался вариант с концом ноября, клуб решил действовать осторожно.

Ромелу выступает за «Наполи» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года.