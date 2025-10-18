«Любой тренер здесь – в одном матче от кризиса». Бруну Фернандеш – о «МЮ»

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о давлении, с которым сталкиваются тренеры команды.

«Любой тренер здесь – в одном матче от кризиса. В этом клубе всегда так. Победишь – и кажется, что ты вот-вот выиграешь лигу. Проиграешь – и на клуб будто обрушивается шторм.

В нашем клубе любой тренер попадёт под давление из-за плохих результатов, и наш – не исключение. Но он к этому прекрасно готов и знает, насколько это серьёзный вызов», – приводит слова Фернандеша пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Бруну провёл за «МЮ» восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Действующее трудовое соглашение португальского полузащитника с английским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.