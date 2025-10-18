Радимов: если «Спартак» дома не обыграет «Ростов», о претензиях на золото нечего говорить

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов поделился мыслями о предстоящем матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги, где московский «Спартак» дома примет «Ростов». Встреча состоится 18 октября в 15:15 мск.

«Если «Спартак» дома не обыграет «Ростов», о претензиях на золото нечего будет и говорить. А я считаю, что для «Спартака» не должно существовать других задач, кроме чемпионства. Мне хочется, чтобы они играли хорошо и показывали отличную борьбу в РПЛ. Тем более, в последние сезоны были потрачены большие деньги на новых футболистов. Вдобавок «Ростову» предстоит длительный тяжёлый перелёт, хотя вообще ростовчане хорошо физически готовы в нынешнем сезоне», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 11 туров Мир РПЛ «Спартак» набрал 18 очков и на текущий момент занимает шестое место. «Ростов» имеет в активе 13 очков и располагается на 10-й строчке.

