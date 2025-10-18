«Он вернулся и показывает отличный футбол». Гвардиола — о Грилише

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о возможном будущем Джека Грилиша в «Эвертоне».

«Насколько я знаю, у него всё ещё контракт с нами. Самое главное — он вернулся и показывает отличный футбол, оказывает большое влияние на «Эвертон».

А дальше — кто знает? Может, «Манчестер Сити» захочет вернуть его обратно, я не знаю. Ещё многое может произойти. Всё зависит от клубов, агентов, конечно, тренеров, но прежде всего — от клубов», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

«Эвертон» объявил о переходе Грилиша из «Манчестер Сити» на правах аренды 12 августа. 29-летний футболист проведёт в стане «ирисок» сезон-2025/2026. Грилиш играет за «Манчестер Сити» с 2021 года.

В текущем сезоне англичанин провёл за «Эвертон» девять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и сделал четыре результативные передачи.