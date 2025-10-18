Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Крылья Советов — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он вернулся и показывает отличный футбол». Гвардиола — о Грилише

«Он вернулся и показывает отличный футбол». Гвардиола — о Грилише
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о возможном будущем Джека Грилиша в «Эвертоне».

«Насколько я знаю, у него всё ещё контракт с нами. Самое главное — он вернулся и показывает отличный футбол, оказывает большое влияние на «Эвертон».

А дальше — кто знает? Может, «Манчестер Сити» захочет вернуть его обратно, я не знаю. Ещё многое может произойти. Всё зависит от клубов, агентов, конечно, тренеров, но прежде всего — от клубов», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

«Эвертон» объявил о переходе Грилиша из «Манчестер Сити» на правах аренды 12 августа. 29-летний футболист проведёт в стане «ирисок» сезон-2025/2026. Грилиш играет за «Манчестер Сити» с 2021 года.

В текущем сезоне англичанин провёл за «Эвертон» девять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и сделал четыре результативные передачи.

Материалы по теме
Грилиш: люди говорят, что я люблю вечеринки. Это правда. В «Сити» не мог сдерживать себя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android