«Рад, что он снова выступает за свою страну». Гвардиола — о Стоунзе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о травмах защитника клуба Джона Стоунза и его возвращении в сборную Англии.

«Рад, что он снова играет [за сборную Англии] и что у него есть доверие со стороны Томаса [Тухеля]. В его потенциале и качестве никто не сомневается. Я просто рад, что он снова выступает за свою страну…», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

В этом календарном году Джон Стоунз провёл за сборную Англии один матч в 8-м туре группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Латвией (5:0), в котором отметился результативной передачей.