Хайденхайм — Вердер Бремен. Прямая трансляция
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Не справляются с требованиями АПЛ». Пол Скоулз раскритиковал игроков «МЮ»

Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз критически высказался о качестве игроков «красных дьяволов» в сезоне-2025/2026 английской Премьер-Лиги.

«Шоу, Магуайр и Каземиро раньше были великолепными игроками, но их тела уже не такие атлетичные, мощные и быстрые. Их уровень упал настолько, что они больше не справляются с требованиями Премьер-лиги. Сейчас каждый игрок в лиге — настоящая машина с содержанием жира не более 5%, способная бегать и бороться. Но «Юнайтед» по-прежнему полагается на двух-трёх игроков, которые не могут поддерживать такой темп», — приводит слова Скоулза Salford latest news.

После семи туров нынешнего сезона чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» заработал 10 очков и на текущий момент располагается на 10-й строчке.

