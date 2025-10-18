«Выстраивается перспективная команда». Газзаев — об улучшении качества игры сборной России

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мыслями о повышении качества игры сборной России.

«К сожалению, мы пока находимся в изоляции, и проведение контрольных матчей, которые сборная играет, для нас очень важно.

Я бы отметил ещё и то, что сейчас появилась большая группа молодых, талантливых и очень перспективных футболистов. Видно, что выстраивается молодая и очень перспективная команда. Мы видим в этом плане работу тренерского штаба. Особенно приятна была по качеству и результату последняя игра с командой Боливии», — приводит слова Газзаева ТАСС.

Ранее стало известно о повышении сборной России в рейтинге ФИФА после октябрьских товарищеских матчей. После обновления российская национальная команда переместилась на 30-е место с 33-го. В последних пяти матчах сборная России победила белорусскую национальную команду (4:1), сыграла вничью с Иорданией (0:0), разгромила Катар (4:1), выиграла у Ирана (2:1) и победила Боливию (3:0).

