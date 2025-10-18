Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хайденхайм — Вердер Бремен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Выстраивается перспективная команда». Газзаев — об улучшении качества игры сборной России

«Выстраивается перспективная команда». Газзаев — об улучшении качества игры сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мыслями о повышении качества игры сборной России.

«К сожалению, мы пока находимся в изоляции, и проведение контрольных матчей, которые сборная играет, для нас очень важно.

Я бы отметил ещё и то, что сейчас появилась большая группа молодых, талантливых и очень перспективных футболистов. Видно, что выстраивается молодая и очень перспективная команда. Мы видим в этом плане работу тренерского штаба. Особенно приятна была по качеству и результату последняя игра с командой Боливии», — приводит слова Газзаева ТАСС.

Ранее стало известно о повышении сборной России в рейтинге ФИФА после октябрьских товарищеских матчей. После обновления российская национальная команда переместилась на 30-е место с 33-го. В последних пяти матчах сборная России победила белорусскую национальную команду (4:1), сыграла вничью с Иорданией (0:0), разгромила Катар (4:1), выиграла у Ирана (2:1) и победила Боливию (3:0).

Материалы по теме
Радимов: если «Спартак» дома не обыграет «Ростов», о претензиях на золото нечего говорить

ТОП-5 фактов о российском футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android