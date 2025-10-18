Тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал ничью со «Страсбуром» в Лиге 1

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о ничейном результате в матче со «Страсбуром» (3:3) 8-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026.

«Мне нравится, как Лиам [Росеньор] ставит игру своей команде. Я знал, насколько трудным будет этот матч. В этом сезоне мне приходится управлять состоянием команды до и после пауз, контролировать физическую нагрузку игроков. Ни один тренер не получает удовольствия, пропуская три гола. Я стараюсь становиться лучше». Приводит слова Энрике RMC Sport.

На текущий момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, имея в активе 17 очков после восьми матчей, «Страсбур» располагается на втором месте, отставая от парижан на один балл.