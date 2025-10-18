Transfermarkt представил обновлённый рейтинг самых дорогих игроков АПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости ряда игроков клубов английской Премьер-лиги. Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал самым дорогим футболистом чемпионата Англии. Его стоимость оценивается в € 180 млн. На второй строчке расположился крайний нападающий «Арсенала» Букайо Сака, оценивающийся в € 140 млн. Замыкает тройку самых дорогих игроков АПЛ форвард «Ливерпуля» Александер Исак (€ 140 млн).

Топ-10 самых дорогих игроков АПЛ по версии Transfermarkt:

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — € 180 млн. Букайо Сака («Арсенал») — € 140 млн (- € 10 млн). Александер Исак («Ливерпуль») — € 140 млн (+ € 20 млн). Флориан Вирц («Ливерпуль») — € 130 млн (- € 10 млн). Коул Палмер («Челси») — € 120 млн. Деклан Райс («Арсенал») — € 120 млн. Мойсес Кайседо («Челси») — € 100 млн (+ € 10 млн). Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль») — € 100 млн. Райан Гравенберх («Ливерпуль») — € 90 млн (+ € 15 млн). Родри («Манчестер Сити») — € 90 млн (- € 20 млн).

«Арсенал» возглавляет АПЛ, имея в своём активе 16 очков после семи туров. «Ливерпуль» с 15 очками идёт на второй строчке. Тройку замыкает «Тоттенхэм» (14).

Рекорды «Ливерпуля»: