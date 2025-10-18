Скидки
«Он находится на потрясающем уровне». Гвардиола — о Холанде

«Он находится на потрясающем уровне». Гвардиола — о Холанде
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о форме форварда Эрлинга Холанда.

«Он находится на потрясающем уровне. И не только из-за голов. Единственное, что я могу сказать: когда у него будет спад — а это неизбежно, ведь нельзя постоянно находиться на таком уровне — я буду рядом. Мы будем рядом. У нас есть страсть помогать друг другу и поддерживать команду в трудные моменты. Сейчас ему не нужны дополнительные похвалы», — приводит слова Гвардиолы AS.

В текущем сезоне норвежец провёл за «Сити» 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и сделал две результативные передачи.

Комментарии
