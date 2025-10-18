Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хосеп Гвардиола рассказал, когда возьмёт паузу в тренерской карьере

Хосеп Гвардиола рассказал, когда возьмёт паузу в тренерской карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал, задумывается ли он о перерыве в своей тренерской деятельности.

«О таких вещах я, возможно, задумаюсь только в 2035 году. Когда ты занимаешься одним делом на протяжении долгих лет, всё постепенно меняется. Это естественный процесс — и клуб, и игроки, и тренер это ощущают.

Сейчас мы уже не те, кем были в самом начале. На это есть множество причин. У меня крепкие отношения с руководством клуба, но не только я — из команды ушло немало людей, включая часть моего штаба.

У всех свои цели и взгляды. Но пока я здесь, перед вами — и это главное. А дальше посмотрим», — рассказал испанец в интервью ВВС.

Напомним, Хосеп работает в «Ман Сити» с 2016 года.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника

Материалы по теме
Хосеп Гвардиола продемонстрировал свои навыки в гольфе. Видео
Истории
Хосеп Гвардиола продемонстрировал свои навыки в гольфе. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android