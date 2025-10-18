Хосеп Гвардиола рассказал, когда возьмёт паузу в тренерской карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал, задумывается ли он о перерыве в своей тренерской деятельности.

«О таких вещах я, возможно, задумаюсь только в 2035 году. Когда ты занимаешься одним делом на протяжении долгих лет, всё постепенно меняется. Это естественный процесс — и клуб, и игроки, и тренер это ощущают.

Сейчас мы уже не те, кем были в самом начале. На это есть множество причин. У меня крепкие отношения с руководством клуба, но не только я — из команды ушло немало людей, включая часть моего штаба.

У всех свои цели и взгляды. Но пока я здесь, перед вами — и это главное. А дальше посмотрим», — рассказал испанец в интервью ВВС.

Напомним, Хосеп работает в «Ман Сити» с 2016 года.

