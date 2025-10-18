Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Рафаэль Бенитес в шаге от подписания контракта с новым клубом

Рафаэль Бенитес, ранее возглавлявший «Ливерпуль», «Наполи» и ряд других команд, близок к назначению на пост главного тренера «Панатинаикоса», сообщает греческое издание Sport24.gr.

По данным источника, 65-летний испанец в данный момент находится в Афинах, где ведёт переговоры с владельцем и президентом клуба Яннисом Алафузосом. Стороны обсуждают финальные условия возможного соглашения.

По информации источника, Бенитесу предложен контракт сроком на два с половиной года с годовой зарплатой в € 5 млн. Осталось лишь уладить формальности и подписать документы.

Предыдущим местом работы Бенитеса была «Сельта», которую он тренировал с июля 2023 по март 2024 года.

Напомним, что с сентября 2025 года пост главного тренера «Панатинаикоса» остаётся вакантным после увольнения Руя Витории.

