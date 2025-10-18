Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рафаэль Бенитес в шаге от подписания контракта с новым клубом

Рафаэль Бенитес в шаге от подписания контракта с новым клубом
Аудио-версия:
Комментарии

Рафаэль Бенитес, ранее возглавлявший «Ливерпуль», «Наполи» и ряд других команд, близок к назначению на пост главного тренера «Панатинаикоса», сообщает греческое издание Sport24.gr.

По данным источника, 65-летний испанец в данный момент находится в Афинах, где ведёт переговоры с владельцем и президентом клуба Яннисом Алафузосом. Стороны обсуждают финальные условия возможного соглашения.

По информации источника, Бенитесу предложен контракт сроком на два с половиной года с годовой зарплатой в € 5 млн. Осталось лишь уладить формальности и подписать документы.

Предыдущим местом работы Бенитеса была «Сельта», которую он тренировал с июля 2023 по март 2024 года.

Напомним, что с сентября 2025 года пост главного тренера «Панатинаикоса» остаётся вакантным после увольнения Руя Витории.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Материалы по теме
Хосеп Гвардиола рассказал, когда возьмёт паузу в тренерской карьере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android