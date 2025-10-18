Плеттенберг поделился инсайдом о будущем Левандовского в «Барселоне»

По данным журналиста Sky Sport Флориана Плеттенберга, нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, скорее всего, не будет продлевать контракт с клубом.

Текущее соглашение польского форварда действует до лета 2026 года, однако вопрос его продления остаётся открытым. Несмотря на неопределённость, 37-летний игрок намерен продолжать борьбу за своё место в составе.

На данный момент в этом сезоне Левандовский провёл 9 матчей и забил 4 гола. Недавно стало известно о том, что поляк получил в расположении своей сборной травму, из-за которой выбыл на более чем один месяц и не сможет помочь своей команде в ближайших играх, в том числе и в матче Ла Лиги с «Реалом».

«Барса» ищет замену Левандовскому. И каждый вариант интригует!