«Шахтёр» начал проверку игрока сборной Украины из-за лайков под российскими видео

Аудио-версия:
Комментарии

Юрий Свиридов, директор по стратегическому развитию и коммуникациям украинского «Шахтёра», сообщил, что клуб начал внутреннее разбирательство по поводу активности правого защитника клуба и сборной Украины Ефима Конопли в соцсетях. Речь идёт о лайках под видео с российским контекстом, сообщает издание «Чемпион».

Свиридов отметил, что клуб в курсе ситуации и уже приступил к выяснению всех деталей. По его словам, после завершения проверки «Шахтёр» поделится результатами с болельщиками и общественностью.

Ранее Конопля поставил лайки под несколькими видео: в одном — момент закрытия дверей вагона с подписью «Россия — не для слабых и медленных», в другом — нарезка игры россиянина Романа Павлюченко за «Тоттенхэм», а также под роликом с Владимиром Жириновским, рассуждающим о «подкаблучниках». Позже футболист удалил все лайки.

Сам Ефим отреагировал на критику, подчеркнув, что всегда поддерживал Украину и считает обвинения в свой адрес необоснованными.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»

