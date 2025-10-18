Скидки
Матч-центр:
«ПСЖ» готов приобрести Ламина Ямаля, побив трансферный рекорд футбола — Goal.com

«ПСЖ» готов приобрести Ламина Ямаля, побив трансферный рекорд футбола — Goal.com
«ПСЖ» проявляет серьёзный интерес к 18-летнему вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю и, по информации Goal.com и журналиста Романа Молины, рассматривает возможность громкого трансфера с рекордной суммой.

Контракт Ямаля с каталонским клубом рассчитан до 2031 года и включает клаусулу в размере одного миллиарда долларов. Несмотря на это, парижане якобы готовы рассмотреть предложение, которое может превзойти мировой рекорд, установленный ими же в 2017 году при покупке Неймара за $ 257 млн.

Сообщается, что представители «ПСЖ» уже проводили предварительные переговоры относительно возможного перехода, однако официальные лица клуба пока отрицают факт каких-либо предложений. Потенциальная сумма сделки, по данным СМИ, может достичь $ 277 млн.

В нынешнем сезоне Ямаль отметился двумя голами и тремя ассистами в пяти матчах за «Барселону».

