Главная Футбол Новости

«ПСЖ» хочет продать Матвея Сафонова уже зимой. Игроку ищут новый клуб — источник

«ПСЖ» хочет продать Матвея Сафонова уже зимой. Игроку ищут новый клуб — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов может покинуть французский клуб уже этой зимой. Об этом сообщает французское издание Live Foot.

По данным источника, спортивный директор парижан Луиш Кампуш активно работает над поиском нового клуба для 26-летнего вратаря и трансфер может состояться в январе 2026 года.

Отмечается, что инициатива расставания не связана с уровнем игры Сафонова — в клубе довольны его профессиональными качествами. Однако решение обусловлено политическим контекстом.

Ожидается, что возможный уход россиянина будет воспринят положительно со стороны украинского защитника Ильи Забарного, для которого совместная работа с Сафоновым вызывает дискомфорт. Ранее сообщалось, что и сам Сафонов готов покинуть клуб из-за недостатка игровой практики.

Сафонов прокомментировал слухи о возможном уходе из «ПСЖ»

