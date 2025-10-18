Скидки
Аль-Наср — Аль-Фатех. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

Манчини сообщил окружению, что может стать тренером «Манчестер Юнайтед» — The Sun

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Роберто Манчини сообщил окружению, что может возглавить «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения Рубена Аморима. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, итальянский специалист, как и совладелец «красных дьяволов» Джим Рэтклифф, живёт на юге Франции. Они неоднократно встречались на различных светских мероприятиях.

Манчини занимал должность главного тренера «Манчестер Сити» с 2009 по 2013 год. Под его руководством «горожане» выиграли английскую Премьер-лигу в 2012 году. Последним местом работы 60-летнего специалиста была сборная Саудовской Аравии, которую он покинул в октябре 2024 года.

