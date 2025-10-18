Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 18 октября

Сегодня, 18 октября, состоятся пять матчей в 12-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 18 октября (время московское):

13:00. «Пари НН» — «Акрон»;

13:00. «Крылья Советов» — «Оренбург»;

15:15. «Спартак» — «Ростов»;

17:30. «Динамо» Махачкала — «Краснодар»;

19:45. «Локомотив» — ЦСКА.

После 11 туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке располагается «Локомотив», заработавший 23 очка. Замыкает тройку лидеров «Краснодар» с 23 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (5), на 15-й строчке находится «Пари НН» (6).

