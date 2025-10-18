Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей чемпионата России по футболу 2025/2026 на 18 октября

Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 18 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 18 октября, состоятся пять матчей в 12-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 18 октября (время московское):

13:00. «Пари НН» — «Акрон»;
13:00. «Крылья Советов» — «Оренбург»;
15:15. «Спартак» — «Ростов»;
17:30. «Динамо» Махачкала — «Краснодар»;
19:45. «Локомотив» — ЦСКА.

После 11 туров Российской Премьер-Лиги первое место занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке располагается «Локомотив», заработавший 23 очка. Замыкает тройку лидеров «Краснодар» с 23 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (5), на 15-й строчке находится «Пари НН» (6).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Мегадень в РПЛ! Испытания для «Спартака» и «Краснодара», дерби «Локо» с ЦСКА. LIVE
Live
Мегадень в РПЛ! Испытания для «Спартака» и «Краснодара», дерби «Локо» с ЦСКА. LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android