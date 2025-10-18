Скидки
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

Леонид Слуцкий прокомментировал победу «Шанхай Шэньхуа» в матче с двумя удалениями

Леонид Слуцкий прокомментировал победу «Шанхай Шэньхуа» в матче с двумя удалениями
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о волевой победе своих подопечных над клубом «Циндао Вест Кост» (2:1) в 27-м туре Суперлиги Китая. В первой половине игры два футболиста команды соперников получили красные карточки.

Китай — Суперлига . 27-й тур
17 октября 2025, пятница. 15:00 МСК
Циндао Вест Кост
Циндао
Окончен
1 : 2
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
1:0 Пейнс – 13'     1:1 Си – 20'     1:2 Ханьчао – 58'    
Удаления: Sun – 38', Чендун – 45' / нет

— В начале матча мы играли не очень хорошо и концентрация команды была не на высоте. После пропущенного гола наша общая игра значительно улучшилась, мы создали множество голевых моментов и быстро сравняли счёт. Удаление двух игроков соперника сегодня, конечно, облегчило игру, но, думаю, это заслуга всей нашей команды.

— Каковы были ваши планы после удаления двух игроков соперника? Довольны ли вы итоговым счётом?
— Без двух игроков соперник, несомненно, начал обороняться глубоко, поэтому я попросил игроков максимизировать количество передач на фланги и увеличить интенсивность игры. Выйдя вперёд, мы сосредоточились на том, чтобы больше владеть мячом.

— Сегодняшний матч стал первым для Юй Ханьчао (автор победного гола — Прим. «Чемпионата») в стартовом составе в этом сезоне. Что вы думаете о его игре?
— Я неоднократно заявлял, что выступления опытных игроков Юй Ханьчао и У Си (автор первого гола. — Прим. «Чемпионата») были непревзойдёнными. Они не только лидеры команды, но и образцы для подражания для молодых игроков. В предыдущей игре мы с медицинской бригадой пришли к общему мнению, что Юй Ханьчао ещё не в хорошей физической форме для стартового состава, но, учитывая его недавний соревновательный опыт и физическое состояние, я считаю, он соответствует всем требованиям для старта, — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Шанхай Шэньхуа».

За три тура до конца чемпионата Китая подопечные Слуцкого занимают третье место в турнирной таблице Суперлиги с 57 очками в 27 матчах. Отставание от лидирующего «Шанхай Порт» составляет три очка, от занимающего второе место «Чэнду Жунчэн» — одно очко.

