«Спартак» — «Ростов»: во сколько начало матча 12-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 18 октября, состоится матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Спартак» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:15 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 11 туров чемпионата России московский клуб набрал 18 очков и занимает шестое место. Донская команда заработала 13 очков и располагается на 10-й строчке.

В минувшем туре «Спартак» уступил ЦСКА со счётом 2:3, а «Ростов» победил «Оренбург» (1:0).

