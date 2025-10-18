Скидки
Олимпик Марсель — Гавр. Прямая трансляция
22:05 Мск
Александр Головин впервые после травмы попал в заявку «Монако» на матч Лиги 1

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку своей команды на матч 8-го тура Лиги 1 с «Анже». Команды сыграют сегодня, 18 октября, на стадионе «Раймон Копа» (Анже). В качестве главного арбитра встречу обслужит Жереми Стина. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Франция — Лига 1 . 8-й тур
18 октября 2025, суббота. 20:00 МСК
Анже
Анже
Не начался
Монако
Монако
Головин был включён в заявку «Монако» впервые после травмы подколенного сухожилия, из-за которой пропустил шесть встреч в Лиге 1 и Лиге чемпионов УЕФА. Кроме того, предстоящая игра станет для клуба первой под руководством нового главного тренера Себастьена Поконьоли.

На старте сезона-2025/2026 Александр Головин принял участие в трёх матчах за «Монако» — в трёх стартовых турах чемпионата Франции. В турнирной таблице Лиги 1 команда занимает пятое место с 13 очками в семи встречах.

У Головина неожиданно меняется тренер. Хотя у «Монако» и близко не провал
У Головина неожиданно меняется тренер. Хотя у «Монако» и близко не провал
