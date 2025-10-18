«Динамо» Мх — «Краснодар»: во сколько начало матча 12-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 18 октября, состоится матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Антон Фролов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 11 туров чемпионата России махачкалинская команда набрала 10 очков и занимает 12-е место. «Быки» заработали 23 очка и располагаются на третьей строчке.

В минувшем туре «Динамо» проиграло «Балтике» со счётом 0:2, а «Краснодар» победил «Ахмат» (2:0).

