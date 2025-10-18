«СКА-Хабаровск» и «Сокол» сыграли вничью в первом матче 15-го тура Первой лиги

Завершился стартовый матч 15-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и саратовский «Сокол». Команды играли на стадионе «имени Владимира Ленина» в Хабаровске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Галимов из Екатеринбурга. Победитель матча выявлен не был, итоговый счёт — 0:0.

«СКА-Хабаровск» набрал 20-е очко в 15-м матче и занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Сокол» довёл количество набранных в сезоне очков до 11 и поднялся на 16-ю строчку. Саратовский клуб продолжает оставаться в зоне вылета. 15-й тур Первой лиги продолжится девятью матчами 19 и 20 октября.