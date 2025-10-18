«Пари НН» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча 12-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 13:00

Сегодня, 18 октября, состоится матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Пари НН» и «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 11 туров Российской Премьер-Лиги нижегородский клуб набрал шесть очков и занимает 15-е место. Тольяттинская команда заработала восемь очков и располагается на 13-й строчке.

В минувшем туре «Пари НН» уступил «Сочи» со счётом 1:2, а «Акрон» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1).

Самые титулованные футбольные клубы России: