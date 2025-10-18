Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от дерби «Локомотив» — ЦСКА

Российский тренер Дмитрий Кузнецов высказался о предстоящем дерби между «Локомотивом» и ЦСКА в рамках 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют сегодня, 18 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«ЦСКА и «Локомотив» набрали хороший ход, интересно посмотреть, как они будут противодействовать. И там и там хорошая группа атаки, голы будут. Но можно отдать небольшое предпочтение ЦСКА, команда показывает более содержательную игру.

В Торопе я уверен, если он сыграет. Хочется ему пожелать спокойствия, уверенно руководить обороной, потому что он последнее время мало играл, только в Кубке. А Игорю желаю здоровья, побыстрее вернуться в строй. Он поможет Владу увереннее себя чувствовать», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.