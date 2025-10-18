«Рома» — «Интер»: во сколько начало игры 7-го тура Серии А, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 18 октября, состоится матч 7-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся римская «Рома» и миланский «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступит Давиде Масса. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После шести туров чемпионата Италии «волки» набрали 15 очков и занимают второе место. «Нерадзурри» заработали 12 очков и располагаются на пятой строчке.

В минувшем туре «Рома» победила «Фиорентину» со счётом 2:1, а «Интер» разгромил «Кремонезе» со счётом 4:1.

