22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Крылья Советов — Оренбург: онлайн-трансляция матча 12-го тура РПЛ 2025/2026 начнется в 13:00

«Крылья Советов» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча 12-го тура РПЛ начнётся в 13:00
Комментарии

Сегодня, 18 октября, состоится матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» (Самара). В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Оренбург
Оренбург
Сегодняшний матч станет для «Оренбурга» под управлением нового главного тренера Ильдара Ахметзянова. В 11 стартовых турах «Крылья Советов» набрали 12 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Оренбурга» семь очков. Команда располагается на 14-й строчке в таблице РПЛ.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
