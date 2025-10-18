Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Локомотив» — ЦСКА: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 18 октября, состоится матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Локомотив» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Локомотива» и ЦСКА друг с другом:

Фонбет Кубок России, 5-й тур, 1 октября 2025 года, «Локомотив» — ЦСКА — 0:0 (2:4 пен.);

Кубок России, 1-й тур, 30 июля 2025 года, ЦСКА — «Локомотив» — 2:1;

РПЛ, 29-й тур, 19 мая 2025 года, «Локомотив» — ЦСКА — 2:2;

РПЛ, 5-й тур, 18 августа 2024 года, ЦСКА — «Локомотив» — 0:1;

РПЛ, 24-й тур, 13 апреля 2024 года, «Локомотив» — ЦСКА — 3:3.

С историей личных встреч «Локомотива» и ЦСКА можно ознакомиться по ссылке.

