Главная Футбол Новости

Локомотив — ЦСКА: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Локомотив» — ЦСКА: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 18 октября, состоится матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Локомотив» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Последние пять матчей «Локомотива» и ЦСКА друг с другом:

Фонбет Кубок России, 5-й тур, 1 октября 2025 года, «Локомотив» — ЦСКА — 0:0 (2:4 пен.);
Кубок России, 1-й тур, 30 июля 2025 года, ЦСКА — «Локомотив» — 2:1;
РПЛ, 29-й тур, 19 мая 2025 года, «Локомотив» — ЦСКА — 2:2;
РПЛ, 5-й тур, 18 августа 2024 года, ЦСКА — «Локомотив» — 0:1;
РПЛ, 24-й тур, 13 апреля 2024 года, «Локомотив» — ЦСКА — 3:3.

С историей личных встреч «Локомотива» и ЦСКА можно ознакомиться по ссылке.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
